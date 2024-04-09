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Минобороны: у Крымского полуострова уничтожена ракета «Нептун» Украины

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Российские силы уничтожили противокорабельную ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Нептун» над Черным морем, сообщило 9 апреля Минобороны.

Как уточняет военное ведомство, попытка атаки была пресечена прошедшей ночью.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Кроме того, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника над Белгородской областью и два над Воронежской.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на 9 апреля сообщил, что в городе сработала система автоматического уничтожения низколетящей цели. Он уточнил, что объекты инфраструктуры не пострадали.

До этого, 1 апреля, российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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