Минобороны: у Крымского полуострова уничтожена ракета «Нептун» Украины
Российские силы уничтожили противокорабельную ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Нептун» над Черным морем, сообщило 9 апреля Минобороны.
Как уточняет военное ведомство, попытка атаки была пресечена прошедшей ночью.
«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Кроме того, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника над Белгородской областью и два над Воронежской.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на 9 апреля сообщил, что в городе сработала система автоматического уничтожения низколетящей цели. Он уточнил, что объекты инфраструктуры не пострадали.
До этого, 1 апреля, российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.