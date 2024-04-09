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Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки поднялся на 25 см

Мэрия Оренбурга: уровень реки Урал за сутки поднялся до 897 см
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 25 см, до 897 см, сообщает 9 апреля мэрия Оренбурга.

«По данным оренбургского гидрометцентра, на 8:00 (6:00 мск. — Ред.) 9 апреля Урал поднялся до 897 см при опасной отметке в 930 см», — говорится в Telegram-канале администрации.

Река Сакмара у поселка Татарская Каргала за прошедшие сутки поднялась на 22 см и достигла отметки 805 см при опасном значении 870 см.

Ожидается, что уровень воды продолжит повышаться и достигнет своего пика в среду, 10 апреля.

«Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома», — призвали в мэрии города.

«Мы же не думали, что так затопит»
Монологи очевидцев и волонтеров, оказавшихся в зоне подтопления в Орске

5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

Были госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС РФ заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

В правительстве Оренбургской области 8 апреля сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить около 2 тыс. жилых дома, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплены 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25.

9 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область для оценки обстановки и контроля действий по ликвидации последствия паводков.

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