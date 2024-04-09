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В Забайкальском крае раскрыли похитившую более 12 млн рублей преступную группу

ФСБ раскрыла преступную группу, похитившую более 12 млн рублей социальных выплат
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Фото: РЕН ТВ
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Управление ФСБ РФ по Забайкальскому краю помогло раскрыть преступную группу, которая похитила более 12 млн рублей социальных выплат. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в период с 2020 по 2021 года бывшие главные инспектора отдела выплат и отдела назначения межрайонного филиала «Краевого центра социальной защиты населения» организовали схему хищения бюджетных средств, которые были выделены в рамках национального проекта «Демография». Этот проект предусматривает поддержку семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Чтобы реализовать задуманное, искались подставные лица, которым за определенную сумму предлагали предоставить свои паспортные данные и реквизиты банковских карт, чтобы перевести им социальные выплаты. Однако эти подставные лица не имели права на получение соцвыплат, уточнили в управлении.

После получения данных преступники вносили их в систему и оформляли ложные права на получение пособий. Затем после получения выплат вовлеченные в преступную схему лица передавали часть денег основным фигурантам. Всего в данную преступную схему было вовлечено 23 человека — гражданина РФ.

Ущерб федеральному бюджету составил более 12 млн рублей.

Суд постановил приговорить бывшего главного инспектора отдела назначения межрайонного филиала «Краевого центра социальной защиты населения» к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а бывшего главного инспектора отдела выплат суд — к 5 годам колонии общего режима.

Других участников преступной схемы суд приговорил к лишению свободы условно от 2 до 4,5 лет. Кроме того, со всех участников преступной группировки взыщут ущерб в размере более 12 млн рублей.

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