В Забайкальском крае раскрыли похитившую более 12 млн рублей преступную группу

Управление ФСБ РФ по Забайкальскому краю помогло раскрыть преступную группу, которая похитила более 12 млн рублей социальных выплат. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в период с 2020 по 2021 года бывшие главные инспектора отдела выплат и отдела назначения межрайонного филиала «Краевого центра социальной защиты населения» организовали схему хищения бюджетных средств, которые были выделены в рамках национального проекта «Демография». Этот проект предусматривает поддержку семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Чтобы реализовать задуманное, искались подставные лица, которым за определенную сумму предлагали предоставить свои паспортные данные и реквизиты банковских карт, чтобы перевести им социальные выплаты. Однако эти подставные лица не имели права на получение соцвыплат, уточнили в управлении.

После получения данных преступники вносили их в систему и оформляли ложные права на получение пособий. Затем после получения выплат вовлеченные в преступную схему лица передавали часть денег основным фигурантам. Всего в данную преступную схему было вовлечено 23 человека — гражданина РФ.

Ущерб федеральному бюджету составил более 12 млн рублей.

Суд постановил приговорить бывшего главного инспектора отдела назначения межрайонного филиала «Краевого центра социальной защиты населения» к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а бывшего главного инспектора отдела выплат суд — к 5 годам колонии общего режима.

Других участников преступной схемы суд приговорил к лишению свободы условно от 2 до 4,5 лет. Кроме того, со всех участников преступной группировки взыщут ущерб в размере более 12 млн рублей.

Ранее, 8 апреля, в Москве мошенники под предлогом продления договора обслуживания с сотовым оператором похитили у 74-летнего мужчины почти 14 млн рублей. Сообщалось, что он поверил мошенникам и продиктовал SMS-код, поступивший на его номер телефона. В прокуратуре столицы призвали граждан никому не сообщать поступающие по SMS коды. В ведомстве отметили, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать денежные средства и переводить их на якобы безопасные счета.