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Израиль отразил атаку в Красном море новым аналогом «Железного купола»

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Фото: Х
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Красном море вблизи города Эйлат, впервые применив морской аналог системы «Железный купол». Об этом 9 апреля сообщила газета The Times of Israel.

«Корабельная версия системы противоракетной обороны «Железный купол» перехватила предполагаемый беспилотник, который вошел в воздушное пространство Израиля недалеко от самого южного города Эйлата», — сообщили военные.

В ЦАХАЛ предположили, что сбитый БПЛА всего было запущен с шиитскими группировками территории Ирака.

«Предполагаемый беспилотник влетел в воздушное пространство Израиля с восточного направления», — сообщает газета со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Сообщений о разрушениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.

По данным ВС Израиля, усовершенствованная морская модель Железного купола, известная как C-Dome, используется на израильских корветах (боевых надводных кораблях) с 2022 года, однако «боевое крещение» прошла только сейчас.

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Ранее, 20 марта, военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин сообщил, что в Европе может появиться «Железный купол – 2», так как эта система показала высокую эффективность в Израиле и заинтересовала другие страны.

Тогда же глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Евросоюз мог бы рассмотреть идею создания средств противовоздушной обороны (ПВО) малого радиуса действия, похожих на израильскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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