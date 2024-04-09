Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ на границе Белгородской области
Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» Вооруженных сил (ВС) России уничтожил украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вблизи государственной границы в Белгородской области. Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.
Как указало российское военное ведомство, ликвидированные БПЛА противника использовались для координации артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы затем осуществить удар по мирным жителям Белгородской области.
По словам начальника расчета ЗРК «Тор-М2» Никиты, данная военная техника отличается высоким уровнем маневренности и проходимости.
«Мы можем передвигаться по сложной местности, мы абсолютно не привязаны к какому-то рельефу. После произведения боевой работы, после пуска, мы можем поменять позицию», — указал он.
Кроме того, он отметил, что работа расчета может производиться одновременно по четырем целям.
«Доводилось работать по всему: есть сбитые «Точки У», есть очень много сбитых РСЗО, также большое количество беспилотников», — добавил он.
Ранее, 7 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что расчеты гаубиц Д-30 российской группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на купянском направлении.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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