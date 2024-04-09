Губернатор Курганской области сообщил о подъеме воды более чем на метр
Глава Курганской области Вадим Шумков 9 апреля сообщил о повышении уровня воды в Звериноголовском районе более чем на 1 м.
«Со вчерашнего обеда уровень воды в Звериноголовском вырос более чем на метр. Уровень идет с перепадами, так как меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области», — написал он в своем Telegram-канале.
В Telegram-канале администрации округа уточняется, что уровень воды в реке Тобол за сутки поднялся на 157 см, с утра составил 661 см.
«Неблагоприятные явления в районе села Звериноголовское наступают при уровне воды в 850 см, а опасные явления — при 1060 см», — подчеркивается в сообщении.
В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).
9 апреля корреспондент «Известий» Денис Воробьев показал кадры оказавшегося в полной власти весеннего паводка города Орска Оренбургской области.
Кроме того, 8 апреля в правительстве Оренбургской области сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить 2003 жилых дома, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплены 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25.