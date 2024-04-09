Жителей Москвы призвали соблюдать осторожность во время грозы 9 апреля
Городские службы Москвы призвали жителей столицы соблюдать осторожность во время грозы, которая ожидается в городе во вторник, 9 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Согласно прогнозам синоптиков, 9 апреля в Москве местами ожидаются дождь и гроза. Кроме того, в столичном регионе ожидается ветер с порывами до 15 м/с.
Горожан призвали к осторожности: не укрываться по деревьями и не парковать свои машины вблизи них, сообщает агентство городских новостей «Москва». Также москвичей попросили обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.
На территории Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за паводка до 00:00 среды, 10 апреля, отмечает РИАМО.
Погода в столичном регионе немного испортится из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Однако уже в среду горожан порадует аномальное тепло — воздух прогреется до рекордных +23 градусов, пишет сайт kp.ru.
Ранее, 8 апреля, специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова подтердила вероятность грозы в столице 9 апреля. По ее словам, грозы в апреле бывают в среднем раз в один–два года. В некоторых российских регионах вероятность этого погодного явления превышает 70%, сообщает «Москва 24».