РФ и КНР продолжат сотрудничество по антитеррору после теракта в «Крокусе»
Москва и Пекин будут продолжать сотрудничество по антитеррору в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта «Крокус сити холле». Об этом 9 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.
Он поблагодарил китайскую сторону за соболезнования, высказанные в связи с терактом в «Крокусе» 22 марта, и подчеркнул, что все «причастные, безусловно, понесут наказание». Министр также отметил, что сотрудничество стран по контртеррору планируется «в том числе и в рамках многосторонних институтов».
Лавров обратил внимание на «всплеск террористических актов киевского режима» в течении президентских выборов в России, подчеркнув, что делегация КНР могла убедиться в «свободном и рекордном волеизъявлении» граждан РФ. Он также выразил благодарность китайской стороне за направление наблюдателей.
Переговоры Лаврова с главой МИД КНР Ван И начались ранее в этот день. Глава МИД РФ выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за поддержку обеспечения суверенных прав россиян в соответствии с Конституцией РФ.
Накануне, 8 апреля, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом. Как сообщил корреспондент «Известий» Николай Иванов, в МИД заявили, что российский министр прилетел в Пекин обсудить с китайским коллегой горящие темы — это и Украина, и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.