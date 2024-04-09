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В МИД РФ указали на игры Макрона с огнем в украинском вопросе

МИД РФ: Макрон играет с огнем, затевая дискуссию о военной интервенции на Украину
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool
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Президент Франции Эммануэль Макрон играет с огнем, продолжая говорить о возможной отправке своих войск на территорию Украины. Об этом 9 апреля заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Политики, призывающие к военной интервенции на Украину, играют с огнем», — указал он в беседе с ТАСС.

Кроме того, Полищук добавил, что зачастую политики стран Запада жертвуют национальными интересами своих же государств ради политической конъюнктуры.

«Это политический инфантилизм. Игнорируются наши предупреждения о последствиях продолжения накачивания оружием киевского режима», — отметил он.

Киев доведут: предложения отправить войска НАТО на Украину играют против режима Зеленского
Что стоит за этими дискуссиями и почему в альянсе опасаются подобной эскалации

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, и не исключил этого. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Позже, 14 марта, французский лидер указал на то, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки военных. 6 апреля в ходе интервью в эфире украинского новостного телемарафона президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею своего французского коллеги о возможной отправке войск на Украину.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.

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