В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров

Известный оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой, его тело обнаружили возле его дома на Зоологической улице в центре Москвы. Об этом 8 апреля сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Отмечается, что мужчина наблюдался у психиатра в одной из частных клиник. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте ведут работы экстренные службы.

Отец певца сообщил в беседе с «Известиями», что не имеет какой-либо точной информацией о ситуации. Он заявил, что ему «позвонили, сказали и всё». Кроме того, источник «Известий» сообщил, что Кунгуров перед смертью написал своей жене Ирине.

Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года. С января по ноябрь 2022 года был постоянным солистом Калининградского областного музыкального театра, а в январе 2023 года получил Благодарственное письмо президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад. Кунгуров является заслуженным артистом России.