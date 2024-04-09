Росавиация рекомендовала аэропортам обслуживать участников СВО в приоритете

Росавиация рекомендовала предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам специальной военной операции на Украине. Об этом 9 апреля сообщает РБК со ссылкой на телеграмму, направленную ведомством в авиакомпании и подписанную руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

В частности, ведомство рекомендует «предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах».

Кроме того, необходимо исключить случаи некорректного общения сотрудников с военнослужащими, а также осуществлять грамотное и достоверное информирование по всем вопросам и оказывать содействие на всех этапах перевозки, указали в статье.

«Прошу принять меры по обеспечению корректного и внимательного обслуживания в аэропортах и на бортах воздушных судов военнослужащих – участников СВО. С сотрудниками и службами, осуществляющими обслуживание пассажиров в аэропортах и экипажами воздушных судов провести соответствующие инструктажи», — подчеркнул в телеграмме Ядров.

Росавиация также призвала авиакомпании принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы, если военнослужащие опоздают на свой рейс по уважительным причинам.

Ранее в этот же день «Известия» узнали, что участникам СВО предлагают бесплатно раздать землю площадью до 1 га в одни руки. Отмечалось, что такая земля может быть предоставлена однократно в любом субъекте за исключением земельных участков, располагающихся в Республике Крым; городах федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь; Московской области, Калининградской области, а также субъектах Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа.

До этого, 2 апреля, депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон об освобождении участников СВО от уплаты процентов по кредиту в случае, если они воспользовались льготным периодом. При этом отмечалось, что освобождение от уплаты процентов не распространяется на членов их семей и не применяется для ипотечных кредитов.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.