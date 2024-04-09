Сенатор Вэнс предрек США конфликт с Россией при принятии Украины в НАТО
Американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал неизбежным вооруженный конфликт между США и Россией в случае вступления Украины в НАТО.
«Украина не должна вступать в НАТО, и принимать их (украинцев. — Ред.) во время конфликта — значит вовлекать нашу страну в конфликт (с РФ. — Ред.)», — написал сенатор в соцсети X (бывш. Twitter).
Так Вэнс прокомментировал недавнюю встречу главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена, где оба обсуждали вступление Украины в НАТО.
Между тем 8 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга указал, что Украина может вступить в НАТО по окончании конфликта.
До этого, 4 апреля, Кулеба после заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел заявил, что Украина заслужила членство в Североатлантическом альянсе. В то же время высказался и Блинкен. Он подчеркнул, что Украина в конечном итоге присоединится к Североатлантическому альянсу, поскольку его члены поддерживают это решение.
В феврале президент России Владимир Путин указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, потому что это прямо угрожает государственной безопасности. Он напомнил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».
Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить ее в состав своих членов.