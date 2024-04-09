Экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) и бывший депутат Европейского парламента Найджел Фараж считает невозможной победу Украины в конфликте. Об этом 8 апреля он сообщил в интервью газете The Daily Telegraph.

«Мы можем продолжить поставлять оружие Украине, однако патовая ситуация будет продолжаться, Украине вряд ли это уже сможет помочь» — заявил британский политик.

Он задался вопросом, в чем заключается конечная цель поставок оружия Киеву.

«К чему мы должны прийти в итоге, какова цель? Если мы думаем, что это победа Украины, то это курам на смех», — добавил Фараж.

По его словам, единственный рациональный выход из сложившийся ситуации на Украине — это переговоры Москвы и Киева. Политик, поддерживающий дружеские отношения с бывший президентом США Дональдом Трампом, указал, что в случае избрания Трампа главой США он сможет стать эффективным посредником в разрешении конфликта.

Ранее, 7 апреля, газета The Washington Post (WP) сообщила, что Трамп в случае своей победы на выборах главы государства намерен оказать давление на Украину, чтобы она пошла на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией.

Американский миллиардер Дэвид Сакс 1 апреля назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним из крупнейших провалов в истории современности.

22 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина неминуемо движется к военному поражению в конфликте, несмотря на оказываемую ей финансовую и политическую помощь со стороны Запада. Он указал на то, что киевский режим не может противостоять успешному продвижению российской армии.

За день до этого журналист Сеймур Херш заявил, что разведывательное сообщество США знает, что шансов на победу у Украины практически нет, однако осведомленные лица из администрации президента Джо Байдена отвергают любые подвижки к мирным переговорам.

14 марта профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что Киеву грозит потеря еще большего количества территорий, а о победе не идет речи совсем. Он также подчеркнул, что острая нехватка вооружения и войск не может быть решена даже масштабной денежной помощью от США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.