В МИДе указали на отсутствие сроков давности у терактов киевского режима в РФ

Теракты киевского режима, совершенные на территории РФ, не будут иметь срока давности, а Москва будет добиваться привлечения к ответственности исполнителей и заказчиков каждого преступления. Такое заявление 9 апреля сделал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Действительно, 27 марта украинской стороне была передана нота с требованиями о выполнении обязательств по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Речь идет о немедленном аресте и выдаче всех лиц, причастных к терактам, совершенным в России с 2022 года: взрывам на Крымском мосту, в кафе в Санкт-Петербурге, подрывам автомобилей правозащитников и журналистов. <…> Под действие конвенций, которые я упомянул, подпадает и теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Дипломат отметил, что сотрудники Генеральной прокуратуры РФ расследуют все эти преступления. Россия в рамках международно-правовых механизмов намерена добиваться привлечения к ответственности всех причастных по каждому теракту, добавил он.

«Эти преступления не имеют срока давности», — резюмировал Полищук.

Ранее, 8 апреля, в Следственном комитете (СК) России сообщили, что была выявлена связь террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл», с украинскими спецслужбами. В ведомстве также сообщили, что следствие установило 11 лиц, причастных к совершению теракта в концертном зале. Всем им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что расследование теракта в «Крокусе» должно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров трагедии. Путин подчеркнул, что Москва в итоге доберется до конечных заказчиков теракта.

Днем ранее, 1 апреля, в Службе внешней разведки (СВР) России указали на попытки Госдепартамента и спецслужб США снять подозрения в причастности к теракту с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В тот же день СК РФ сообщил о начале проверки о террористической деятельности со стороны западных стран против РФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. Уточнялось, что погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.