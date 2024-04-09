Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия будет предупреждать страны ЕАЭС о вводимых ограничениях в торговле
Происшествия
В Севастополе сработала система автоматического уничтожения низколетящей цели
Мир
Задержанный властями Эквадора бывший вице-президент находится в коме
Мир
Стало известно о нападении сержанта ВСУ на командира из-за отказа в отпуске
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Полтавской областях
Общество
Объем утечек в России вырос впятеро
Мир
Посол Антонов назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России
Мир
В Британии допустили прорыв ВС РФ на ключевом участке СВО
Мир
МИД РФ заявил о готовности России к обсуждению серьезных предложений по Украине
Экономика
Россияне стали чаще скачивать VPN после мартовских блокировок
Мир
В МИД РФ призвали страны НАТО к здравомыслию в вопросе отправки войск на Украину
Общество
Суд в Москве заочно арестовал криминального авторитета Тбилисского
Общество
Калининградский музыкальный театр выразил соболезнования в связи со смертью Кунгурова
Общество
В учебных заведениях России начнут готовить нянь
Политика
Участникам СВО предлагают бесплатно раздать по гектару земли
Мир
Эксперт предрек ВСУ проблемы из-за паводков в зоне СВО

В МИДе указали на отсутствие сроков давности у терактов киевского режима в РФ

Дипломат Полищук: украинские теракты в России не будут иметь срока давности
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теракты киевского режима, совершенные на территории РФ, не будут иметь срока давности, а Москва будет добиваться привлечения к ответственности исполнителей и заказчиков каждого преступления. Такое заявление 9 апреля сделал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Действительно, 27 марта украинской стороне была передана нота с требованиями о выполнении обязательств по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Речь идет о немедленном аресте и выдаче всех лиц, причастных к терактам, совершенным в России с 2022 года: взрывам на Крымском мосту, в кафе в Санкт-Петербурге, подрывам автомобилей правозащитников и журналистов. <…> Под действие конвенций, которые я упомянул, подпадает и теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Дипломат отметил, что сотрудники Генеральной прокуратуры РФ расследуют все эти преступления. Россия в рамках международно-правовых механизмов намерена добиваться привлечения к ответственности всех причастных по каждому теракту, добавил он.

«Эти преступления не имеют срока давности», — резюмировал Полищук.

Террористическая взаимность: ФРГ не хочет вызвать подозрения в причастности США и Украины к преступлениям в РФ
Кто в Европе заинтересован в замалчивании очевидных фактов, на которых настаивает Москва

Ранее, 8 апреля, в Следственном комитете (СК) России сообщили, что была выявлена связь террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл», с украинскими спецслужбами. В ведомстве также сообщили, что следствие установило 11 лиц, причастных к совершению теракта в концертном зале. Всем им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что расследование теракта в «Крокусе» должно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров трагедии. Путин подчеркнул, что Москва в итоге доберется до конечных заказчиков теракта.

Днем ранее, 1 апреля, в Службе внешней разведки (СВР) России указали на попытки Госдепартамента и спецслужб США снять подозрения в причастности к теракту с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В тот же день СК РФ сообщил о начале проверки о террористической деятельности со стороны западных стран против РФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. Уточнялось, что погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024