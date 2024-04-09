Министры обороны США и Израиля обсудили необходимость изменений действий ЦАХАЛ

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили необходимость корректировки действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа с целью недопущения таких инцидентов, как удар по волонтерам организации World Central Kitchen (WCK). Об этом говорится в заявлении, опубликованном 8 апреля пресс-службой американского военного ведомства.

Отмечается, что главы оборонных ведомств обратили внимание на ход проводимой ЦАХАЛ проверки событий удара по волонтерам WCK и «обсудили необходимость процедурных изменений для того, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов». Галант представил американскому коллеге «детали касательно вывода войск» из некоторых районов сектора Газа, а также «будущего израильской кампании против» палестинского движения ХАМАС.

Также Остин и Галант в ходе телефонного разговора обсудили возможность существенно нарастить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Шеф Пентагона заявил о поддержке США «освобождения заложников без каких-либо условий», а также выразил надежду на то, что по итогам проводимых переговоров «будет достигнута пауза в боях». Помимо этого, Остин заявил о «непоколебимой поддержке Израиля со стороны США перед лицом угроз, исходящих от Ирана и его посредников».

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой минобороны Израиля Йоавом Галлантом выразил возмущение после удара израильской армии по колонне международной гуманитарной организации WCK, в результате которого погибли семь сотрудников гуманитарных организаций, включая гражданина США. Глава американского ведомства призвал провести быстрое и прозрачное расследование.

ЦАХАЛ нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 1 апреля. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение смертью семи сотрудников WCK. Он также призвал к постоянной защите гуманитарных работников на территории анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.