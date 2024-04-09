Посол Антонов предупредил о возможных последствиях вылазок ВСУ

Вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожают Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако США даже ядерный терроризм воспринимают как благо, если он направлен против РФ. Об этом 9 апреля заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Даже ядерный терроризм воспринимается в Вашингтоне как благо, если он направлен против Российской Федерации. Поощрение преступного режима Зеленского сродни хождению по лезвию ножа. Безответственные киевские вылазки угрожают радиационной катастрофой. Такие действия подрывают глобальную безопасность», — приводит его слова пресс-служба российского диппредставительства.

Он также подчеркнул, что «обанкротившиеся шулеры из Киева ради достижения своей цели готовы на любое шоу». По его словам, «проект Украина», заточенный на иллюзорную попытку нанесения стратегического ущерба России, провалился. На фоне этого, указал Антонов, важно не допустить, чтобы «в своей агонии Зеленский позволил возникнуть радиационной катастрофе».

Ранее, 7 апреля, украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Затем киевский режим атаковал купол шестого энергоблока станции. Кроме того, в понедельник, 8 апреля, над станцией был сбит еще один украинский дрон-камикадзе. Беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности станции не было зафиксировано.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил агентству Bloomberg, что ЗАЭС после атаки беспилотника оказалась «довольно близка» к ядерной аварии. 7 апреля инспекторы МАГАТЭ подтвердили как минимум три прямых попадания по ЗАЭС. Гросси назвал атаку на ЗАЭС безрассудной, однако в организации отметили, что атака не повлияла на ядерную безопасность.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также заявил, что РФ поднимет вопрос о последней атаке украинской армии на Запорожскую АЭС на одном из ближайших заседаний Совбеза ООН по Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что случившееся является очень опасной провокацией, которую могли засвидетельствовать сотрудники МАГАТЭ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия после атак ВСУ на Запорожскую АЭС потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.