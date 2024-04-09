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Девушка помогла спасти десятки хаски из затопленного питомника в Орске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Волонтер Дарья Буркатская из соцсетей узнала, что вследствие паводка несколько десятков хаски, которые содержались в питомнике в Орске, оказались в ловушке. В беседе с «Известиями» она рассказала о спасении питомцев.

На кадрах, опубликованных в Сети, девушка услышала вой собак, не смогла не обратить внимание на это и поехала спасать животных. К ее приезду двое мужчин на лодках уже открыли вольеры собак, однако хаски всё равно не могли выбраться и сидели на небольшом островке, вокруг которого была вода.

Буркатская опубликовала видео с собаками в своих соцсетях, и неравнодушные люди пришли на помощь животным.

«Буквально за ночь собралось огромное количество людей: с лодками, с резиновыми сапогами, с костюмами. И мужчины, и дети, и девушки. Очень много людей откликнулось. Это не может не радовать, что у нас на самом деле столько добрых и отзывчивых людей», — поделилась девушка.

По словам хозяина, всего было 43 собаки. Вывезти и поместить на передержку удалось 30–35 собак, а также двух кошек. Скорее всего, добавила Буркатская, остальные собаки смогли убежать самостоятельно, когда открыли вольеры. Хозяин питомника намерен забрать всех хаски обратно к себе, как только ситуация в городе стабилизируется.

Орский ковчег: как проходит эвакуация жителей города и их питомцев
Помимо спасателей МЧС, на помощь людям и животным пришли и волонтеры

Ранее, 8 апреля, в пресс-службе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера и правительства региона сообщили, что ситуация в затопленном Орске до сих пор остается сложной, однако большая вода уже пошла на спад. Позднее в этот же день в МЧС также отметили, что уровень воды в подтопленных районах снижается, однако в некоторых местах всё еще превышает опасную отметку.

8 апреля пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила о 10,1 тыс. затопленных домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков в регионе в результате прорыва дамбы.

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

Из-за ситуации в Орске госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. Власти пообещали компенсации тем, кто лишился жилья из-за прорыва дамбы.

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