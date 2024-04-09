Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия будет предупреждать страны ЕАЭС о вводимых ограничениях в торговле
Происшествия
В Севастополе сработала система автоматического уничтожения низколетящей цели
Мир
Задержанный властями Эквадора бывший вице-президент находится в коме
Мир
Стало известно о нападении сержанта ВСУ на командира из-за отказа в отпуске
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Полтавской областях
Общество
Объем утечек в России вырос впятеро
Мир
Посол Антонов назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России
Мир
В Британии допустили прорыв ВС РФ на ключевом участке СВО
Мир
МИД РФ заявил о готовности России к обсуждению серьезных предложений по Украине
Экономика
Россияне стали чаще скачивать VPN после мартовских блокировок
Мир
В МИД РФ призвали страны НАТО к здравомыслию в вопросе отправки войск на Украину
Общество
Суд в Москве заочно арестовал криминального авторитета Тбилисского
Общество
Калининградский музыкальный театр выразил соболезнования в связи со смертью Кунгурова
Общество
В учебных заведениях России начнут готовить нянь
Политика
Участникам СВО предлагают бесплатно раздать по гектару земли
Мир
Эксперт предрек ВСУ проблемы из-за паводков в зоне СВО

Кабмин поддержал запрет на взыскание выплаты за участие в СВО при банкротстве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект, предложенный депутатами Дмитрием Вяткиным и Ириной Рукавишниковой, согласно которому при процедуре банкротства будет запрещено взыскивать выплаты за участие в специальной военной операции (СВО), поддержан правительством РФ при нескольких условиях. Об этом 9 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Согласно документу, правительство одобрило проект, но только при условии его доработки по замечаниям в документе. Уточняется, что, если «законодательно установленный исполнительский иммунитет» принимается, судебные вопросы должны решаться финансовым управляющим самостоятельно во внесудебном порядке.

«Кроме того, в целях исключения рисков обращения взыскания на выплаты, связанные с участием в специальной военной операции, необходимо обеспечить соблюдение требований по указанию в расчетных документах кода вида дохода», — уточняется в тексте.

Наследное право: семьи Героев РФ и СССР получат расширенные льготы
Власти предлагают дать родственникам умерших военнослужащих возможность получения земельного участка и освободить их от коммунальных плат

Ранее, 8 апреля, ПСБ сообщил о начале выпуска многофункциональной карты «СВОи» — это электронное удостоверение ветерана боевых действий и одновременно платежный инструмент, рассказали в пресс-службе банка.

В тот же день правительство утвердило постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии. Согласно постановлению правительства РФ №312 от 16 марта, удостоверение в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий функции документа на бумажном носителе, социальной и банковской карты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024