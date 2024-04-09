Кабмин поддержал запрет на взыскание выплаты за участие в СВО при банкротстве

Законопроект, предложенный депутатами Дмитрием Вяткиным и Ириной Рукавишниковой, согласно которому при процедуре банкротства будет запрещено взыскивать выплаты за участие в специальной военной операции (СВО), поддержан правительством РФ при нескольких условиях. Об этом 9 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Согласно документу, правительство одобрило проект, но только при условии его доработки по замечаниям в документе. Уточняется, что, если «законодательно установленный исполнительский иммунитет» принимается, судебные вопросы должны решаться финансовым управляющим самостоятельно во внесудебном порядке.

«Кроме того, в целях исключения рисков обращения взыскания на выплаты, связанные с участием в специальной военной операции, необходимо обеспечить соблюдение требований по указанию в расчетных документах кода вида дохода», — уточняется в тексте.

Ранее, 8 апреля, ПСБ сообщил о начале выпуска многофункциональной карты «СВОи» — это электронное удостоверение ветерана боевых действий и одновременно платежный инструмент, рассказали в пресс-службе банка.

В тот же день правительство утвердило постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии. Согласно постановлению правительства РФ №312 от 16 марта, удостоверение в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий функции документа на бумажном носителе, социальной и банковской карты.