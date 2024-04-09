Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Пять человек, в том числе четыре ребенка, погибли в результате пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске. Об этом 9 апреля сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«В Воскресенске огонь охватил частный дом на 150 кв. м. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела ребенка и женщины», — указывается в публикации.

Позднее в МЧС уточнили, что всего на месте пожара обнаружили тела четырех детей. Отмечается, что в доме проживало восемь человек, из них шестеро — дети. Два ребенка выжили при пожаре — по предварительной информации, их спасли соседи.

Как уточнили в ведомстве, к настоящему моменту открытое горение успешно ликвидировано. На месте тушения работают 25 специалистов и восемь единиц техники.

Накануне сообщалось, что два ангара загорелись в Октябрьском сельском районе Ростовской области, площадь пожара составила 400 кв. м.