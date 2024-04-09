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Синоптики пообещали москвичам кратковременные дожди и до +21 градуса 9 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза и до +21 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 9 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +19 до +21 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +9.

В Московской области днем прогнозируют от +16 до +21 градуса, ночью похолодает до +6.

Днем ожидается западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

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Центральную Россию ждет погода без осадков и раннее начало огородного сезона

Накануне, 8 апреля, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на этой неделе жителей Москвы ждет до +22 градусов, а также гроза и дожди. По ее словам, во вторник, 9 апреля, температура сохранится в диапазоне +17…+19 градусов. Однако во второй половине дня ожидается дождь, возможна гроза. По словам синоптика, это будет самый дождливый день на этой неделе. В среду, 10 апреля, осадков не прогнозируется, погода будет солнечной с температурой +20…+22 градуса.

До этого, 7 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал июньское тепло в столице на этой неделе. Он заявил, что период похолодания и ночных заморозков в Центральной России закончился и «апрель вновь уверенно встает на весенние рельсы».

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