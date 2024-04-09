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Россия будет предупреждать страны ЕАЭС о вводимых ограничениях в торговле
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Задержанный властями Эквадора бывший вице-президент находится в коме
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Стало известно о нападении сержанта ВСУ на командира из-за отказа в отпуске
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Полтавской областях
Общество
Объем утечек в России вырос впятеро
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Посол Антонов назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России
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В Британии допустили прорыв ВС РФ на ключевом участке СВО
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МИД РФ заявил о готовности России к обсуждению серьезных предложений по Украине
Экономика
Россияне стали чаще скачивать VPN после мартовских блокировок
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В МИД РФ призвали страны НАТО к здравомыслию в вопросе отправки войск на Украину
Общество
Суд в Москве заочно арестовал криминального авторитета Тбилисского
Общество
Калининградский музыкальный театр выразил соболезнования в связи со смертью Кунгурова
Общество
В учебных заведениях России начнут готовить нянь
Политика
Участникам СВО предлагают бесплатно раздать по гектару земли
Мир
Эксперт предрек ВСУ проблемы из-за паводков в зоне СВО

Устранение последствий обрушения моста в Вязьме

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