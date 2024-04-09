Режиссер фильма «Падение империи» рассказал о влиянии антиутопии на человека
Антиутопии оказывают влияние на людей, так как вызывают чувство страха, однако этот страх является безопасным, заявил в интервью «Известиям» режиссер фильма «Падение империи» Алекс Гарленд.
«Я думаю, антиутопии работают, потому что вызывают страх, но при этом делают его безопасным, ведь в сознании людей показана на экране или на страницах книг лишь картинка», — сказал он.
Эта картинка, продолжил режиссер, завершается, когда человек выключает фильм, выходит из кинозала или закрывает книгу.
«Вы знаете, что ничего на самом-то деле не произошло и что вы можете продолжать жить своей обычной жизнью. Сходить за хлебом, например», — подытожил Гарленд.
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