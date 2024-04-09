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Посол Антонов назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России

Посол Антонов: вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для РФ
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Фото: TASS/Patrick Semansky
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Вступление Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для России. Об этом 9 апреля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В Вашингтоне принципиально отказываются прислушиваться к нашим заявлениям о категорическом неприятии членства Киева в Североатлантическом альянсе <...> Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это угроза национальной безопасности России», — приводятся его слова в Telegram-канале российского диппредставительства.

Посол подчеркнул, что «муссирование» Вашингтоном заявлений о членстве Украины в НАТО лишь подтверждает, что «единственным правильным вариантом для нас является безоговорочная победа ВС РФ на поле боя».

Как отметил Антонов, Москва не станет мириться с членством Киева в военно-политическом блоке, и лишь те политики, которые полностью не осознают позицию РФ, могут рассчитывать на вступление Украины в НАТО.

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Ранее в этот день руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга указал, что Украина может вступить в НАТО по окончании конфликта.

Тогда же председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко заявил, что государственные представители Украины понимают, что страну не ждут в НАТО, однако риторика касаемо интеграции в военный блок будет продолжаться, чтобы отвлекать внимание мирового сообщества от плачевного положения дел в стране.

8 апреля посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что страна не настаивает на членстве в организации, но хотела бы узнать сроки, в которые ей позволят вступить туда. Глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев также заявил 6 апреля, что странам Запада следует зарезервировать место для Киева до завершения конфликта.

В феврале президент России Владимир Путин указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, потому что это прямо угрожает государственной безопасности. Он напомнил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить ее в состав своих членов.

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