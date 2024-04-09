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Десантно-штурмовые бригады сухопутных войск получат БМП-3

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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49-я отдельная десантно-штурмовая бригада, действующая в составе 58-й общевойсковой армии, получит на вооружение боевые машины БМП-3, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Это позволит усилить недавно воссозданные десантные подразделения в составе сухопутных войск, отметил собеседник издания.

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Задачи бригады — штурм укреплений на передней линии, а также десантирование вертолетным способом в тыл врага. БМП-3, которая поступит на вооружение 49-й бригады, — самая мощная и защищенная на сегодняшний момент боевая машина пехоты. По своим характеристикам она приближается скорее к легким танкам.

Машина несет на борту внушительный арсенал — 100-миллиметровую пушку 2А40, которая также служит пусковой установкой ПТУР, 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А42, а также три 7,62-миллиметровых пулемета: два курсовых и один спаренный с орудием. Кроме того, машина имеет неплохое бронирование, защищающее от пуль и осколков.

«Сейчас это основная наша рабочая лошадка на поле боя, которая проявила себя очень хорошо. БМП-3 — достаточно тяжелая машина, кстати, плавающая. Имеет два орудия. Одно — 100 мм, которое может работать по танкам, бронемашинам, укрепрайонам. И второе — 30-миллиметровая автоматическая пушка, которая может работать по пехоте. И еще есть пулеметы. Это одна из лучших боевых машин пехоты в мире. Для десантно-штурмовых частей это подходящий вариант», — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Специалист подчеркнул, что БМП-3 может обеспечивать действиям штурмовых групп серьезную огневую поддержку. Кроме того, машина практически сочетает в себе элементы танка, может подвезти десант, развернуться и прикрыть.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вмять штурмом: зачем в Сухопутных войсках воссоздают десантные бригады

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