В Херсонской области сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за отказа в предоставлении отпуска выстрелил в своего командира из автомата. Об этом 8 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что происшествие произошло 6 апреля. Сержант выстрелил в сторону своего командира, который находится в должности майора. Пуля попала в потолок. После этого у него забрали оружие и направили на принудительное лечение в психиатрический центр, однако по дороге туда он сбежал. По данным издания, его объявили в розыск.

Отмечается, что в результате покушения никто не пострадал.

Ранее, 6 апреля, молодые люди с Украины рассказали в беседе с журналистами The Times, что они вынуждены копить деньги на взятки для территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкоматов). Издание пишет, что молодые люди в стране вынуждены ездить между городами по ночам и постоянно проверять в интернете информацию о том, где раздают повестки, чтобы избежать встречи с сотрудниками военкоматов.

В тот же день стало известно, что в Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 лет до 25, а также закон о создании электронного реестра военнообязанных. Документ подразумевает, что в реестре будут собраны всевозможные данные о гражданах, для чего не будет требоваться их согласия. Как тогда отмечало издание «Страна.ua», инициатива была подвергнута критике даже Главным научно-экспертным управлением Верховной рады.

Кроме того, тогда же украинским лидером был подписан документ, которым отменяется статус ограниченно пригодного к военной службе. Мужчин, которые относились к нему, обязали в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

25 марта жители Закарпатья на Украине перекрыли дороги в районе Мукачево, выступая против массовой мобилизации. Изданием «Страна.ua» отмечалось, что организаторы мероприятия протестуют из-за «террористических, бандитских методов мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц».

До этого, 13 марта, военные ВСУ пожаловались в интервью Financial Times на отсутствие ротации в армии. Один из солдат отметил, что это убивает их мотивацию и подрывает боевой дух. Он пояснил, что за два года у него было всего 25 дней отпуска.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.