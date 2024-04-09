В МИД РФ призвали страны НАТО к здравомыслию в вопросе отправки войск на Украину

Москва надеется, что страны НАТО воспользуются здравомыслием и не станут отправлять свои войска на Украину. Об этом 9 апреля заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«В случае появления западных войск на Украине риск прямого вооруженного противостояния между НАТО и Россией возрастет многократно. Мы не хотим такого развития. Надеемся, что на Западе в конечном счете возьмут верх здравомыслие и инстинкт самосохранения», — указал он в беседе с ТАСС.

Как отметил Полищук, несмотря на попытки некоторых стран НАТО использовать альянс в качестве инструмента для конфронтации с Москвой, руководство блока, судя по заявлениям, осознает потенциальные угрозы вовлечения в украинский конфликт и в настоящее время «старается сохранять дистанцию».

Ранее, 4 апреля, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в Брюсселе, что страны НАТО решили создать совместную миссию на Украине. По его утверждению, это не означает намерение альянса воевать. С подобным заявлением выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Между тем консультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак заявил 4 апреля, что Великобритания, Франция и страны Северной Европы уже незаметно готовятся к отправке войск на Украину. По его словам, военным НАТО необязательно принимать участие в боевых действиях, достаточно обучать новобранцев и ремонтировать технику.

Президент Франции Эммануэль Макрон 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Украине и возможности отправки войск на ее территорию. До этого, 26 февраля, он сообщал, что лидеры стран Запада обсудили эту возможность. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что альянс ждут трагичные последствия в случае реализации подобных планов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.