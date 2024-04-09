В бундестаге заявили о нецелевом использовании средств на модернизацию бундесвера
ФРГ фактически потратит €500 млн, выделенные для перевооружения немецкой армии, на военную помощь Украине. Об этом «Известиям» заявил депутат бундестага Вольфганг Виле.
«Оружие, которое будет закуплено на €500 млн, не пойдет на Украину напрямую. Но при этом €500 млн будут использованы для устранения пробелов, которые возникли или возникнут в бундесвере в связи с передачей уже имевшегося оружия», — сказал он.
Специальный фонд для модернизации бундесвера на $100 млрд был создан в 2022 году. В феврале 2024 года канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что средства фонда уже освоены на 80%.
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Фонд лиха: модернизация бундесвера откладывается из-за помощи Украине