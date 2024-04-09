Маск опроверг заявления о фейковой активности России в соцсети X

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск заявил, что в соцсети X (бывш. Twitter) не было замечено значительной активности со стороны России с целью оказания влияния при помощи фейков. Об этом 8 апреля он рассказал в интервью в соцсети X.

Кроме того, отвечая на вопрос о якобы деятельности России, которая связана с «фейковыми аккаунтами», Маск подчеркнул, что такие усилия исходят от Запада.

«Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России», — сказал он.

Ранее, 22 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сравнительно недавно начала работу по контрпропаганде и на данный момент где-то выигрывает, а где-то проигрывает США. Он отметил, что Россия ведет активную работу по донесению своей позиции до различных государств в мире. Однако сложности связаны с тем, что СМИ в западных странах подвергаются жесткому нажиму со стороны своих правительств, которые используют их в качестве каналов для внедрения информационных вбросов.

До этого, 9 февраля, было опубликовано интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его длительность составила более двух часов. Во время беседы, в частности, Путин отметил, что в войне пропаганды очень сложно победить США, так как они контролируют почти все крупнейшие СМИ.