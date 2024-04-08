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Советник директора «Росэнергоатома» назвал терроризмом удары дронов ВСУ по ЗАЭС

Советник директора «Росэнергоатома» Карчаа: удары дронов ВСУ по ЗАЭС — терроризм
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Атаки украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) являются терроризмом. Такое заявление 8 апреля сделал советник директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Какие военные задачи решают удары беспилотников по в данном случае Запорожской АЭС? Никакие. А почему? Да потому, что в основе целеполагания тех, кто сценарирует подобного рода теракты и исполняет, Украина уже давно не субъектное государство, только одно — это запугать, посеять страх, посеять панику, расшатать ситуацию изнутри. И в этом смысле я абсолютно согласен с уже прозвучавшими в информационном пространстве определениями «действия Украины как терроризм». Это в чистом виде терроризм и ничто другое», — сказал он.

Карчаа подчеркнул, что Украина и Запад, который поощряет и подталкивает страну к бездне и пропасти, «потеряли вообще всякий здравый смысл и логику». Он добавил, что до тех пор, пока не появятся правовые механизмы принуждения, придется иметь дело с подобными атаками со стороны киевского режима.

Корреспондент «Известий» Даниил Левин также отметил, что в результате падения обломков сбитого украинского дрона-камикадзе над крышей шестого энергоблока ЗАЭС пострадавших не было.

«Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе, и возможные последствия от серьезного происшествия здесь, конечно, будут чудовищными. Однако Запад почему-то закрывает глаза на такие провокации со стороны киевского режима», — сказал корреспондент.

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Накануне, 7 апреля, украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Затем киевский режим атаковал купол шестого энергоблока станции. Кроме того, в понедельник, 8 апреля, над станцией был сбит еще один украинский дрон-камикадзе. Беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности станции не было зафиксировано.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал случившееся безрассудным, хотя в организации отметили, что на ядерную безопасность произошедшее не повлияло.

В «Росатоме» назвали беспрецедентной серию атак на станцию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что случившееся является очень опасной провокацией, которую могли засвидетельствовать сотрудники МАГАТЭ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия после атак ВСУ на Запорожскую АЭС потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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