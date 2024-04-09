В МЧС сообщили о снижении уровня воды в реке Урал в районе Орска

Уровень воды в реке Урал снизился в районе Орска за два часа на 9 см. Об этом 8 апреля сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«В Оренбургской области уровень воды в реке Урал за два часа опустился на 9 см», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что специалисты министерства круглосуточно дежурят на наиболее опасных участках.

Также в пресс-службе добавили, что в Орске эвакуированы порядка 2,5 тыс. человек. В пунктах временного размещения работают психологи МЧС России.

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

Были госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

Кроме того, 8 апреля в правительстве Оренбургской области сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить 2003 жилых дома, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплены 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25.