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МО РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Министерство обороны России 9 апреля сообщило о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Как указали в военном ведомстве, гвардии младший сержант Иван Романов, старший наводчик боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО), находясь на боевом дежурстве на одном из тактических направлений, выполнял задачи по уничтожению вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе очередного залпа противник применил ответный огонь по позиции Романова. Оценив ситуацию, российский военный оперативно вывел боевую машину из-под артиллерийского огня боевиков ВСУ.

Затем Романов осуществил быструю и четкую наводку боевой машины и своевременно открыл огонь по позициям артиллерии противника. В МО РФ подчеркнули, что грамотность действий военнослужащего привела к подавлению артиллерийского огня ВСУ, а также уничтожению вражеской гаубицы вместе с расчетом.

Кроме того, Минобороны отметило работу номера расчета противотанковых управляемых ракет (ПТУР) гвардии младшего сержанта Валерия Капичникова, который, заступив на боевое дежурство в составе противотанкового расчета, в темное время суток услышал звуки приближающегося беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.

Осознав, что противник ведет воздушную разведку, Капичников доложил командиру об обнаруженном беспилотнике, чтобы в последующем вражеский дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В тот же момент по позиции боевой машины гвардии младшего сержанта Капичникова противник открыл беглый неприцельный огонь из ствольной артиллерии. Военнослужащий принял решение на выведение боевой машины из-под шквального огня ВСУ уже после первых разрывов снарядов и выдвинулся на запасной рубеж развертывания, уходя из-под огня противника.

Минобороны указало, что по итогам противоогневого маневра боевая машина и экипаж Капичникова не пострадали. Развернув машину на запасной позиции, российский военнослужащий приступил к отражению наступления ВСУ, ведя огонь по противнику. Потеряв часть боевой техники и лишившись поддержки дрона, который был подавлен дежурными средствами РЭБ, боевики ВСУ отступили.

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Ранее, 8 апреля, сообщалось, что ВС РФ в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожили склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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