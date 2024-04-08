Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ.
«Около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
В тот же день сообщалось, что БПЛА упал днем 7 апреля на территории Матвеева Кургана в Ростовской области.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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