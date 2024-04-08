Власти Украины рассчитывают на установление контактов с командой президента США Дональда Трампа, который планирует вновь избраться на пост главы Соединенных Штатов в ноябре. Об этом 8 апреля в эфире телеканала «Рада» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы ищем возможность коммуницировать [с окружением Трампа], именно они формируют сегодня команду, я имею в виду выборную команду. И я думаю, что у них будет соответствующая коммуникация на уровне не только с Украиной, а с рядом стран, потому что всё-таки международная политика — это один из ключевых трендов, которые будут обсуждаться в рамках этой электоральной кампании в Соединенных Штатах» — сообщил Подоляк.

Ранее, 8 апреля, советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер в интервью The New York Post (NYP) заявил, что материал издания The Washington Post о том, что Трамп может повлиять на Киев, заставив пойти на территориальные уступки в пользу Москвы и признать Донбасс и Крым российскими, является фейковым.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен прекратить конфликт на Украине в случае своего избрания на пост президента США. Так, еще в июле прошлого года он сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

С аналогичным заявлением он выступил в конце января текущего года на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир. При этом он не указал, сколько для этого потребуется времени и что именно он планирует сделать. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отметил, что у России пока что нет представления, что Трамп намерен для этого предпринять.

Кроме Трампа, о необходимости уступок со стороны Киева говорил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Так, 6 апреля он подчеркнул, что в конце концов Украина должна определиться, на какие компромиссы она может пойти. Днем ранее итальянская газета La Repubblica также сообщила, что в НАТО обсуждают сценарий о приеме Украины в альянс с гарантиями безопасности в обмен на отказ Киева от возвращения освобожденных Россией территорий.

Между тем 19 января украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его пугают слова Трампа про урегулирование украинского конфликта всего за 24 часа. Незадолго до этого Зеленский также указал, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта приведет к потере Киевом своих территорий.

13 ноября украинское издание «Страна.ua» написало, что Зеленский хочет дозвониться до экс-президента США для проведения переговоров. А 8 ноября он в интервью NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Украинский президент заявил, что смог бы за 24 минуты объяснить экс-президенту США, что мирного урегулирования не удастся достичь за 24 часа. Однако Трамп отказался от приглашения. Экс-президент США подчеркнул, что с ним сейчас имеет дело администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.