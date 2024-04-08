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Власти Оренбургской области назвали сложной ситуацию в затопленном Орске

Паслер: ситуация в Орске остается сложной, но большая вода пошла на спад
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ситуация в затопленном Орске до сих пор остается сложной, однако большая вода уже пошла на спад. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера и правительства региона.

«В Оренбургской области продолжается борьба с паводком и его последствиями. Ситуация в Орске пока всё еще остается сложной, хотя большая вода пошла на спад. Подтоплено 6987 жилых домов, эвакуировано 2467 человек (в том числе 704 ребенка). Организованы 16 пунктов временного размещения, в них находятся 1455 человек, из них 223 ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

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В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

Были госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

Кроме того, 8 апреля в правительстве Оренбургской области сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить 2003 жилых дома, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплены 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25.

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