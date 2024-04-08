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В Германии предрекли катастрофу Западу в случае неучастия НАТО на Украине

Welt: Запад не минует катастрофа, если НАТО не введет войска на Украину
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Страны Запада потерпят «катастрофическое поражение», если НАТО в ближайшее время не введет на Украину свои войска. Об этом 8 апреля заявил немецкий журналист Кристов Ваннер в эфире телеканала Welt.

Обозреватель, ссылаясь на рекомендации военных экспертов, призывал Европу принять участие в украинском конфликте. По его словам, в противном случае Россия может нанести «болезненный удар» по Североатлантическому альянсу.

Ваннер предложил отправить на Украину военных блока, которые будут выполнять там «различные задачи». Кроме этого, необходимо разместить там военные контингенты крупных европейских стран. Например, Франции, Италии, Германии и Испания, выразил мнение журналист.

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Ранее, 8 апреля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопрос наращивания боеприпасов, беспилотников и систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине.

До этого, 4 апреля, глава МИД Германии Анналена Бербок призвала союзников проверить наличие систем ПВО, которые можно было бы отдать Киеву. Также в этот день ее украинский коллега Дмитрий Кулеба попросил у НАТО зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг в середине марта заявил, что не видит прямых угроз со стороны РФ для стран альянса. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 10 марта также отметил, что РФ не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса.

Макрон 26 февраля заявил о возможности отправки западных войск на украинскую территорию. Его слова не поддержали в Париже. Возможность отправки солдат западных государств также опровергли в США, Польше, Чехии, Словакии, Швеции, Великобритании, Германии, Литве и Канаде. Против также высказался глава МИД Италии Антонио Таяни. Кроме того, об отсутствии таких планов заявил и генсек НАТО Столтенберг.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, и РФ готова к любым выпадам НАТО. В феврале он также предупреждал, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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