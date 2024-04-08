Суд в Москве продлил арест Беркович и Петрийчук

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук до 4 мая по делу об оправдании терроризма. Об этом 8 апреля сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Беркович и Петрийчук на 24 суток, а всего до 12 месяцев, то есть до 4 мая 2024 года» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Ранее, 7 марта, Замоскворецкий районный суд продлил арест драматургу и режиссеру до 10 апреля.

До этого, в октябре, сторона защиты подавала апелляцию на решение о продлении срока ареста, однако суд оставил ее без удовлетворения.

Уголовное дело в отношении драматурга и режиссера возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», в котором, по данным следствия, есть признаки оправдания терроризма. По данной статье предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы.

Сюжет пьесы посвящен женщинам, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей.

Обе фигурантки вину в совершении преступления не признают.