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Троих пострадавших при обрушении моста под Смоленском доставят в Москву

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Фото: ТАСС/СУ СК РФ
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Бригады врачей эвакуируют четверых пострадавших при обрушении моста в Вяземском районе Смоленской области, трое из них будут отправлены на лечение в Москву. Об этом 8 апреля сообщили в Минздраве РФ.

«Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России доставит трех из них на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву, еще одного заберут к себе специалисты Смоленской областной клинической больницы», — сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно данным Минздрава, в результате обрушения моста пострадали шесть человек, один из них погиб. Пятеро пострадавших были доставлены в Вяземскую центральную районную больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, у одного — состояние средней степени тяжести.

Что известно об обрушении моста в Смоленской области. Главное

Обрушение Панинского путепровода в Вязьме произошло ранее 8 апреля. На мосту в тот момент находились два автомобиля. В результате погибла женщина, еще пять человек пострадали. Из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути было приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в районе Вязьмы.

Позже в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) добавили, что на период ликвидации последствий обрушения Панинского путепровода в Смоленской области в обход будут направлены 11 поездов дальнего следования. Вернуть или переоформить проездные документы граждане смогут без дополнительных денежных сборов, добавили там.

Прокуратура Смоленской области организовала проверку по факту обрушения моста в Вязьме. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело.

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