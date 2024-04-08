Три «Ласточки» были задержаны из-за обрушения моста в Смоленской области
Три скоростных электропоезда «Ласточка» были задержаны из-за обрушения Панинского путепровода в Вязьме Смоленской области. Об этом 8 апреля сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«Задержаны три «Ласточки» (две Смоленск – Москва, одна Москва – Смоленск). Поезда возвращены на вокзалы отправления», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Пассажиров отправили далее автобусами.
Ранее в этот день в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что на период ликвидации последствий обрушения путепровода в обход будут направлены 11 поездов дальнего следования. Для пассажиров «Ласточек» организовали компенсационные автобусы. Они будут курсировать между станциями Семлёво и Вязьма. Вернуть или переоформить проездные документы граждане могут без дополнительных денежных сборов.
Обрушение Панинского путепровода в Вязьме произошло днем 8 апреля. На мостовом сооружении в тот момент находились два автомобиля. В результате обрушения погибла женщина, еще пять человек пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в районе первого.