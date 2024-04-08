В Неаполе произошли столкновения между противниками НАТО и полицией

Столкновения между участниками протеста против НАТО и полицией произошли в Неаполе на юге Италии. Об этом 8 апреля сообщает RAI News 24.

По информации телеканала, протестующие выступали против того, чтобы мероприятие Североатлантического альянса проходило в театре Сан-Карло, который является одним из культурных символов города.

Полиция применила дубинки в отношении демонстрантов, не менее трех протестующих пострадало.

Полиция перекрыла весь доступ к району вокруг Сан-Карло.

1 апреля в испанских городах Памплона и Витория-Гастейс прошли митинги против НАТО. В акциях протеста приняли участие сотни человек. Организаторы митингов выступили против «НАТО и ее территориальной экспансии», «экономической войны» и отправки вооружений Киеву. Кроме того, участники акций протеста выразили свое несогласие с «урезанием гражданских и политических прав».

В тот же день жители итальянской Вероны выступили против политики Евросоюза и НАТО, подпитывающей милитаристские настроения. Протестующие символически разрезали флаги ЕС и НАТО «в знак полного несогласия с тем, что эти организации делают с Европой и в отношении России».

11 марта более 2 тыс. человек вышли на улицы испанского города Бильбао в рамках марша в поддержку России. Протестующие высказали свою позицию против стратегии НАТО, военной поддержки Киева и увеличения военных бюджетов стран ЕС. Они требовали перераспределения этих ресурсов на другие, более важные людям направления.