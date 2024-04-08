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МИД Швейцарии: идет подготовка к проведению мирной конференции по Украине

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В Швейцарии ведутся подготовительные работы к проведению мирной конференции по конфликту на Украине. Об этом 8 апреля сообщил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер, указав, что дата и место ее проведения будут объявлены позже.

По словам представителя ведомства, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира по просьбе Киева.

«В настоящее время ведутся подготовительные работы. Дата, место проведения конференции и страны-участницы будут сообщены своевременно», — цитирует Эльчингера «РИА Новости».

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Ранее 8 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария в середине июня планирует провести мирный саммит по Украине, в нем примут участие от 80 до 100 стран в основном так называемого Глобального Юга.

До этого, 6 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил необходимость «некоторых компромиссов» для Украины, которая вынуждена будет рано или поздно пойти в разрешении противоречий с РФ. Он отметил, что Киеву потребуется помощь еще в течение многих лет после того, как конфликт с Россией будет завершен.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 марта допустил обсуждение «формулы мира» с Россией. Он отметил, что дискуссии могут проходить в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, согласно правилам, одобренным участниками. При этом, как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данное заявление противоречит запрету президента Украины Владимира Зеленского вести эти переговоры. Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии.

Президент РФ Владимир Путин 13 марта в интервью журналисту Дмитрию Киселеву подтвердил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Киевом. Он подчеркнул, что они должны быть конструктивны и прежде всего РФ будет исходить из интересов национальной безопасности.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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