Топ-менеджера «дочки» «Ростеха» отправили под домашний арест

Чертановский районный суд Москвы отправил под домашний арест сроком на два месяца начальника юридического департамента холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») Олега Беккера по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом 8 апреля рассказал источник «Известий».

Согласно данным карточки дела на портале судов общей юрисдикции Москвы, следствие запрашивало заключение под стражу, но судья отклонил ходатайство. Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Беккера «Известиям» подтвердили в пресс-службе Чертановского районного суда столицы.

Источник издания отметил, что на прошлой неделе дома у Беккера прошел обыск после того, как его задержали сотрудники ФСБ при получении 1,2 млн рублей от советника гендиректора «Вертолеты России» Игоря Моисеенко. По словам собеседника, последний находится под подпиской о невыезде. Другие подробности дела при этом он не раскрыл.

До «Швабе» (с марта 2021 года по август 2022-го) Беккер работал в подведомственном Росавиации ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», которую возглавлял Моисеенко (досрочно ушел с поста в мае 2022-го). Там он был сначала руководителем аппарата гендиректора, затем директором дирекции по правовым вопросам, а после замглавы предприятия. Кроме того, Беккер был на должности мирового судьи Мытищинского района Московской области.