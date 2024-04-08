Реклама
Прямой эфир
Общество
Оренбургский губернатор пообещал компенсации потерявшим жилье при паводке
Мир
Французский политик Филиппо осудил Киев за удар по Запорожской АЭС
Общество
Прокуратура организовала проверку после обрушения моста в Смоленской области
Общество
Губернатор Оренбургской области провел встречу с жителями на фоне паводка
Происшествия
ЗАЭС сообщила об обезвреживании сбитого над шестым блоком дрона ВСУ
Общество
Страховщики рассказали о выплатах пострадавшим из-за прорыва дамбы в Орске
Мир
РФ призвала всех членов международного сообщества принять заявку Палестины в ООН
Мир
Глава МАГАТЭ указал на близость ЗАЭС к ядерной аварии после атаки беспилотника
Авто
Путин поручил представить предложения о создании автомобилестроительного кластера
Мир
Bloomberg спрогнозировало Индии статус самой быстрорастущей экономики к 2028 году
Мир
МИД Словении назвал атаку на ЗАЭС угрозой мировой ядерной безопасности
Мир
Британия продолжит продажу оружия Израилю после гибели работников WCK
Спорт
РФС отстранил от игр пятерых футболистов за ставки на матчи
Мир
В Италии арестовали гражданина Таджикистана по подозрению в терроризме
Недвижимость
Эксперты сообщили о росте цен на жилье на вторичном рынке в Москве
Общество
«Роскосмос» показал спутниковые снимки наводнения в Оренбуржье
Сюжет:

ВС России уничтожили склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в Запорожье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы РФ в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожили склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и цех по их производству в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Об этом 8 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса, цехам по производству вооружения и БПЛА, объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины», — отметили в военном ведомстве.

Дальняя история: какими дронами Украина пытается атаковать Россию
Несмотря на заявленные Киевом преимущества больших БПЛА, их способны обнаруживать и поражать современные системы ПВО

Ранее 8 апреля сообщалось, что над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) был сбит украинский дрон-камикадзе. Беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности станции не было зафиксировано.

За день до этого украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Тогда же киевский режим атаковал купол шестого энергоблока станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал случившееся безрассудным, хотя в организации отметили, что на ядерную безопасность произошедшее не повлияло.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 8 апреля заявил, что Россия призывает международное сообщество осудить обстрел ВСУ Запорожской атомной электростанции. Западные спонсоры Киева должны понести ответственность за безрассудные действия украинского руководства, отметил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024