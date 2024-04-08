ВС России уничтожили склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в Запорожье

Вооруженные силы РФ в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожили склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и цех по их производству в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Об этом 8 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса, цехам по производству вооружения и БПЛА, объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины», — отметили в военном ведомстве.

Ранее 8 апреля сообщалось, что над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) был сбит украинский дрон-камикадзе. Беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности станции не было зафиксировано.

За день до этого украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Тогда же киевский режим атаковал купол шестого энергоблока станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал случившееся безрассудным, хотя в организации отметили, что на ядерную безопасность произошедшее не повлияло.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 8 апреля заявил, что Россия призывает международное сообщество осудить обстрел ВСУ Запорожской атомной электростанции. Западные спонсоры Киева должны понести ответственность за безрассудные действия украинского руководства, отметил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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