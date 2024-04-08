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Постпред США в НАТО пообещала Киеву «конкретный результат» после саммита альянса

Постпред США: по итогам летнего саммита НАТО Украину ждет конкретный результат
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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После саммита НАТО в июле текущего года альянс предложит Украине «конкретный результат» по усилению работы с Киевом, заявила 8 апреля постпред США при НАТО Джулианн Смит.

«У нас будет конкретный результат для Украины. Не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству путем углубления работы НАТО с украинцами», — сказала она на конференции по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне, которая транслировалась на YouTube-канале постпредства.

По словам Смит, к подобным мерам относятся усиление работы с Киевом по вопросам оперативной совместимости, модернизации, предоставления дополнительных ресурсов и «институционализации» помощи, которую Украине предоставляют на двусторонней основе.

При этом вступление страны в НАТО станет возможно лишь при выполнении всех условий и согласии на это союзников, отметила представитель США в альянсе. В числе таких условий она назвала окончание конфликта на Украине и проведение ее властями ряда реформ.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9–11 июля.

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Ранее, 8 апреля, посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что страна не настаивает на членстве в НАТО, но хотела бы узнать сроки, в которые ей позволят вступить туда. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев также заявил 6 апреля, что странам Запада следует зарезервировать место для Киева до завершения конфликта.

Газета The New York Times 4 апреля сообщала, что Украина ожидает получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, а представители государств — членов блока сходятся во мнении, что этого не случится. Источники издания рассказали, что против входа Киева в альянс настроены Германия и США.

В феврале президент России Владимир Путин указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, потому что это прямо угрожает государственной безопасности. Он напомнил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину.

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