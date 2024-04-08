Страховщики рассказали о выплатах пострадавшим из-за прорыва дамбы в Орске

Ряд страховых компаний уже получили обращения от пострадавших из-за наводнения, вызванного прорывом дамбы в Орске. Страховщики рассказали «Известиям» 8 апреля, как будут производиться выплаты.

В «СберСтраховании» сообщили, что всего жители Орска и Оренбурга оформили в компании порядка 25 тыс. полисов по программам ипотечного и добровольного страхования недвижимости.

«На данный момент получено 90 обращений от пострадавших, однако основной объем заявлений ожидается после спада уровня воды. Выплаты клиентам будут производиться в приоритетном порядке на основании минимального пакета документов», — уточнили там.

В то же время в компании «Зетта Страхование» рассказали, что получили сообщения от трех страхователей, ранее заключивших договор страхования имущества в рамках ипотеки. При этом судить о размере ущерба, а значит, и выплат, можно будет только после проведения осмотра поврежденного имущества, объяснили там.

В свою очередь, директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Оренбургской области Анна Соколова отметила, что, по предварительным оценкам, в зоне подтопления в Оренбургской области, и, в том числе в Орске, проживает порядка 1,7 тыс. клиентов компании. Первые обращения жителей уже стали поступать.

«С первых дней паводка страховые агенты компании стали обзванивать своих клиентов, консультируя их по порядку действий при наступлении страхового случая. Событию в регионе в компании присвоен статус «массовый убыток». Он предполагает урегулирование по упрощенной схеме, и клиентам не надо тратить время на сбор документов — их «Росгосстрах» запрашивает самостоятельно», — объяснила она.

Соколова отметила, что оценить ущерб, провести осмотр повреждений можно будет только тогда, когда спадет вода.

«Традиционно выплаты после паводка условно можно разделить на две категории — относительно небольшие суммы за ущерб после подтопления, и более крупные — если из-за паводка каким-либо разрушениям подвергся сам дом и застрахованные постройки на участке. В среднем процесс урегулирования до получения выплаты занимает пять-семь дней», — добавила она.

Директор Оренбургского филиала «АльфаСтрахование» Алексей Лапшин также рассказал, что на территории подтопления находилось имущество, застрахованное в «АльфаСтрахование».

«Если в договорах обозначен риск «Подтопление», то вне зависимости от работы дамбы, это будет считаться страховым событием. На данный момент фиксируем первые вопросы и обращения от клиентов, поэтому точную сумму выплат пока сообщить невозможно. Все выплаты будут производиться согласно лимитам, указанным в каждом конкретном договоре», — объяснил он.

Вице-президент РЕСО-Гарантия Константин Кальян назвал ситуацию в Оренбургской области и особенно в Орске тяжелой.

«У нас уже зарегистрировано более 100 обращений владельцев застрахованного жилья, есть обращения по автомобилям, в том числе и тем, которые находились на ремонте на СТОА. Количество звонков может еще существенно вырасти, так как у большинства жителей сейчас другие заботы, и часть страхователей, у которых есть полис, вспомнят про него позже», — сказал он.

Кальян также отметил, что пока даже в упрощенном порядке произвести выплаты невозможно, так как из-за пребывающей воды нельзя провести осмотр пострадавшего имущества.

«Полис ОСОПО (обязательного страхования ответственности владельца опасного производственного объекта), по которому было застраховано гидротехническое сооружение, вероятно будет работать. Для понимания возможности покрытия нужно знать страховую сумму. По обязательному страхованию действуют лимиты до 750 тыс. [рублей] по имуществу физических лиц и до 1 млн рублей для юрлиц», — добавил он.

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. Спасатели эвакуируют жителей. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

8 апреля пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила о 10,1 тыс. затопленных домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков в регионе.