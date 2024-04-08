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МИД Словении назвал атаку на ЗАЭС угрозой мировой ядерной безопасности

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Глава МИД Словении Таня Файон и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили атаку на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), они назвали случившееся серьезной угрозой мировой ядерной безопасности. Об этом 8 апреля сообщает словенское министерство.

«Министр иностранных дел Словении Таня Файон и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вчерашнюю атаку на ЗАЭС и выразили глубокую обеспокоенность по поводу этой серьезной угрозы глобальной ядерной безопасности», — сказано на странице ведомства в соцсети X (бывш. Twitter).

Отмечается, что Любляна призвала провести совещание Совета Безопасности ООН и брифинг МАГАТЭ по этому вопросу.

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Накануне, 7 апреля, украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Затем киевский режим атаковал купол шестого энергоблока станции. Гросси назвал случившееся безрассудным, хотя в организации отметили, что на ядерную безопасность произошедшее не повлияло. При этом позднее агенство Bloomberg сообщило, что глава МАГАТЭ заявил, что ЗАЭС после нападения оказалась «довольно близка» к ядерной аварии.

В «Росатоме» назвали беспрецедентной серию атак на станцию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что случившееся является очень опасной провокацией, которую могли засвидетельствовать сотрудники МАГАТЭ.

Кроме того, 8 апреля над станцией был сбит еше один украинский дрон-камикадзе. Беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности станции не было зафиксировано.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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