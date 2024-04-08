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СК: в Институте Пушкина мигрантам выдавали поддельные языковые сертификаты

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В Москве возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче фальшивых сертификатов о владении русским языком, в том числе, в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина. Об этом 8 апреля сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«По версии следствия, не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы группой лиц, в том числе сотрудниками Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Эти сертификаты потом передавались в миграционные органы МВД, где по таким документам принимается решение о выдаче их обладателям вида на жительство в Московской области. Большая часть иностранцев, которым подозреваемые оформили сертификаты, на самом деле не владеют на должном уровне русским языком и не знают историю и законы России.

По факту преступлений группы СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Кроме того, при поддержке Главного управления МВД России по Москве сотрудники СК России задержали пять подозреваемых по этому делу. На их местах работы и в квартирах правоохранители провели обыски и изъяли документы, которые доказывают причастность задержанных к выдаче подложных сертификатов.

В ближайшее время фигурантам официально предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование при этом продолжается, идут оперативно-розыскные мероприятия, которые нужны, чтобы уточнить все обстоятельства, в которых действовали участники преступной группы.

Помимо этого, в столичном СК сейчас ведется производство по еще двум уголовным делам о выдаче иностранцам поддельных сертификатов о владении русским языком.

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Ранее, 28 марта, в ГСУ СК России по Москве рассказали, что в городе окончено расследование уголовного дела банды, которая фиктивно ставила иностранных граждан на миграционный учет. Преступников обвиняют в изготовлении миграционных карт с отметками о пересечении границы РФ, хотя люди, на которых были оформлены такие документы, из страны на самом деле не уезжали. Это позволяло легализовать иностранцев, которые совершали преступления.

Кроме того, 13 декабря 2023 года СК РФ заявил о задержании экс-руководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подозреваемый, по данным следствия, помогал преступникам фиктивно ставить иностранных граждан на миграционный учет. Свою незаконную деятельность он вел с января 2020 по январь 2023 года.

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