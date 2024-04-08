Спасатель рассказал, как обезопасить семью при наводнении

Люди, живущие в местах, где каждый сезон происходит половодье, понимают, что с приходом весны наступит подтопление. Поэтому первое, что нужно сделать главе семьи, — с наступлением тепла повторить с домочадцами план действий на случай подъема воды. Об этом заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московкой области Сергей Щетинин рассказал в понедельник, 8 апреля.

«Желательно даже написать это на бумаге — просто сесть за стол в один из вечеров за ужином и записать, что вы будете делать, что с собой возьмете, какие медикаменты, какой запас продуктов, какую одежду, что возьмут ваш сын, дочка, бабушка и так далее. Нужно определить, какую мебель и технику поднять на второй этаж», — сказал собеседник «Радио 1».



Он уточнил, что главное — это понять, как и куда семья будет эвакуироваться, если понадобится.

«Хорошо, если у вас есть родственники, живущие в вашем поселке или деревне где-то повыше, и вы на 100% уверены, что туда вода никогда не придет. Но с ними нужно договориться заранее, что в случае потопления вы к ним придете или приедете», — отметил Щетинин.

Специалист добавил, что если ситуация грозит паводком, то необходимо слушать и смотреть прогноз. А когда вода начнет подниматься, желательно оповестить об этом соседей.

«Если же вы получили по телефону сообщение о том, что нужно срочно покинуть район затопления от администрации муниципалитета или МЧС, возьмите то, что вы подготовили, и без паники выходите из дома. Лучше сделать это заранее и по возможности двигаться в пункт сбора», — сказал спасатель, подчеркнув, что в первую очередь нужно эвакуировать инвалидов, больных и пожилых людей, а также беременных женщин.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» показал, как прибывшая в реку Урал вода размыла дамбу у поселка Лесоторговый. Первый прорыв дамбы в городе произошел 5 апреля.

Также 8 апреля в МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области, пишет ИА «Регнум». Отмечается, что весенние паводки в регионе прогнозировались как аномальные, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей, сообщает Life.Ru.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в городе в помощи населению и устранении последствий прорыва дамбы принимают участие все силы. Из-за ситуации в Орске госпитализированы шестеро взрослых и трое детей, передает RT. В целом в Оренбургской области, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

8 апреля Паслер пообещал компенсации тем, кто лишился жилья из-за прорыва дамбы. Покинувшие зону затопления и не находящиеся в зоне пункта временного размещения (ПВР) жители смогут получать по 10 тыс. рублей в месяц в течение полугода. Общий ущерб от затопления оценивается в 21 млрд рублей.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.