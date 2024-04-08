Путин поручил представить предложения о создании автомобилестроительного кластера

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о создании автомобилестроительного кластера в Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской и Калужской областях. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

«Подготовить при участии правительства Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской области и правительства Калужской области и представить предложения о создании автомобилестроительного кластера с учетом действующих в данных субъектах РФ преференциальных режимов», — указано на сайте Кремля.

Также кабинету министров поручено актуализировать перечни мероприятий по осуществлению дорожной деятельности. Для этого, в частности, предусмотреть выделение в 2028–2030 годах из федерального бюджета до 90 млрд рублей Санкт-Петербургу для реализации второго, третьего и четвертого этапов проекта по строительству широтной магистрали скоростного движения.

«<...>рассмотрев возможность опережающего финансирования работ в целях ввода в эксплуатацию соответствующих объектов не позднее 2030 года», — уточняется в перечне.

Предложения главе государству следует представить к 1 августа. Ответственным за их исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее, 5 марта, корреспондент «Известий» Кирилл Солодков рассказал, что в настоящее время по всей России реализуются масштабные транспортно-логистические проекты, среди которых скоростная магистраль от Санкт-Петербурга до Владивостока. Данная ключевая магистраль, возводимая по поручению президента России, станет самой безопасной и скоростной в стране. Первый ее участок — от Москвы до Казани — уже запущен, впереди строительство 50 транспортных обходов вокруг крупных городов, которое запланировано до 2030 года.

До этого, 22 февраля, Путин на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта заявил, что к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связью.