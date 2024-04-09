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Более 20 столичных НКО примут участие в благотворительной ярмарке «Город неравнодушных»

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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13 и 14 апреля на территории столичного пространства «Хлебзавод № 9» пройдет благотворительная ярмарка. Она станет частью фестиваля «Город неравнодушных», приуроченного ко Дню мецената и благотворителя. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Свои товары на ярмарке представят 24 некоммерческие организации. На стендах можно будет найти детские игрушки, дизайнерскую одежду и аксессуары, предметы интерьера и многое другое», — рассказала Наталья Сергунина.

Так, фонд защиты животных «Вирта» предложит посетителям значки, брелоки, термосы и другую продукцию с изображениями собак и кошек. Организация «Люблю жизнь», развивающая инклюзивную культуру в России, привезет изделия из шерсти, дерева и кожи. А детский фонд «Виктория» — керамику ручной работы.

В создании некоторых товаров принимали участие сами подопечные НКО. Сувениры, игрушки, глиняную посуду и украшения, выполненные людьми с особенностями здоровья, разместят на витринах фондов «Ясенева поляна», «Дорога милосердия» и «Единение».

В ярмарке также примут участие волонтеры и специалисты благотворительных организаций. Они, например, подготовили вязаные игрушки и изделия из эпоксидной смолы для стенда центра реабилитации диких животных «Дом Зайца».

Помимо ярмарки, гостей фестиваля ждет деловая программа, творческие мастер-классы для всей семьи, иммерсивный спектакль и интерактивные площадки.

Все средства от продажи направят подопечным НКО: детям, многодетным семьям и людям старшего возраста, а также животным.

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