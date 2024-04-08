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Пушков отреагировал на заявление Дуды об отсутствии угрозы нападения РФ

Пушков: Дуда словами об угрозе РФ показал, что Запад запутался в противоречиях
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии угрозы нападения со стороны России и тем самым продемонстрировал, что лидеры западных государств запутались в своих противоречиях. Таким мнением 8 апреля поделился российский сенатор и глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее в этот день Дуда в интервью газете Dziennik Gazety Prawnej сказал, что не считает реальной угрозу якобы нападения РФ на Польшу в ближайшие несколько лет.

По словам Пушкова, главы западных стран, в том числе президент США Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон, придерживаются пропагандистской линии, согласно которой после Украины российское руководство якобы «не остановится». При этом, когда того или иного руководителя спрашивают о реальной угрозе РФ в обозримой перспективе, они заявляют, что ее нет, что в очередной раз подтвердил Дуда.

«Получается оксюморон: Москва не остановится, но угрозы с ее стороны нет. Западные лидеры запутались в противоречиях», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

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В середине марта генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что не видит прямых угроз со стороны РФ для стран альянса, включая Финляндию. При этом 14 февраля он отметил, что несмотря на отсутствие угрозы государствам – членам блока, существует постоянная опасность гибридных атак, в том числе кибератак, других действий гибридного характера против союзников.

Кроме того, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что РФ не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, но она готова к любым выпадам НАТО.

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